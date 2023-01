Les PME du bâtiment vont-elles tenir le coup en 2023 ? De plus en plus de clients reportent leurs travaux de construction

Cela se reflète également dans la confiance des entreprises. Le baromètre de la construction passe à nouveau sous la barre des 100, à 95,9. Si le chiffre passe sous la barre des 100, la majorité des entreprises de construction s'attendent à des perspectives de marché négatives. La confiance est légèrement inférieure aujourd'hui par rapport à l'été dernier (96,1), lorsque le baromètre de la construction avait atteint son deuxième plus bas niveau depuis 2018. "Une stabilisation, mais à un niveau très bas", indique l'Union flamande de la construction.

La fédération qualifie de "très préoccupantes" la baisse du volume de travail et la chute de la rentabilité. Quelque 16 % des entreprises de construction indiquent qu'elles n'ont pas assez de commandes pour être rentables.

"C'est exceptionnellement élevé. À la même époque l'année dernière, il était de 9 %, et ce n'était pas une bonne période non plus. Il y en a qui atteignent encore le seuil de rentabilité, mais ce n'est pas faisable à long terme. Les petites entreprises de construction entrent ainsi dans la zone de danger."

Les matériaux de construction de plus en plus chers en sont une cause majeure. Les prix du sable et du gravier, des briques et du ciment, notamment, ont fortement augmenté, jusqu'à 20 % et plus pour 25% des entreprises. Il s'agit de matériaux qui sont cuits dans des fours fonctionnant le plus souvent au gaz, et qui nécessitent donc beaucoup d'énergie (coûteuse). Par conséquent, le prix augmente en même temps que le prix de l'énergie.

Mais il y a plus. Outre le coût des matériaux et de l'énergie, celui du personnel (en raison de l'indexation obligatoire des salaires) augmente également.