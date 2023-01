50 emplois créés au centre de distribution de Kuehne+Nagel à Tessenderlo grâce au contrat avec Shimano

Le nouveau centre de distribution de Shimano occupera 20.000 m2 chez Kuehne+Nagel à Tessenderlo. L'accord entre le fabricant japonais de pièces de vélo et la société suisse de logistique Kuehne+Nagel permettra de créer 50 emplois dès l'année prochaine.

"Les bicyclettes et les vélos électriques sont de plus en plus populaires en Europe, nous sommes donc heureux de soutenir Shimano pour répondre à la demande croissante de pièces de bicyclette ", dit-on chez Kuehne+Nagel.

Shimano utilisera le centre de distribution de Tessenderlo comme base européenne de ses opérations pour les dérailleurs et les freins de bicyclette, entre autres. Elle gérera également le transport des batteries pour les vélos électriques.

Le centre de distribution de Kuehne+Nagel a déjà été agrandi à plusieurs reprises. Au début de l'année, 100 emplois ont déjà été créés lorsqu'un important contrat a été conclu avec Swarovski. Ainsi, Shimano choisit également Tessenderlo pour exporter dans toute l'Europe à partir de là.