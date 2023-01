Bruges n’a pas l’intention de retirer sa candidature pour être capitale européenne de la culture comme le demande Courtrai

La semaine dernière, Axel Ronse avait critiqué l'attitude "peu collégiale" de ses voisins brugeois. Courtrai, située dans la même province, avait déjà fait connaitre sa candidature depuis un certain temps. "Nous préparons notre candidature depuis quatre ans. Nous considérons la Flandre occidentale comme une région très attrayante et dynamique. Nous craignons à présent une fragmentation des forces".

Dans sa lettre ouverte, Axel Ronse demande à Bruges de retirer sa candidature, pour former derrière Courtrai "un front uni et fort". "Soutenez notre candidature, au lieu d'investir de l'argent et des moyens dans une candidature dont vous savez déjà que l'Europe ne la favorisera pas", indique-t-il.

Selon Axel Ronse, il est en effet peu probable qu'une ville soit choisie une deuxième fois pour être capitale européenne de la culture.

Un argument que rejette le bourgmestre de Bruges Dirk de fauw : "Il y a des villes comme Luxembourg qui ont déjà été deux fois capitale culturelle. Et cette règle selon laquelle ce ne serait pas autorisé n’est écrite nulle part."

Dirk De fauw émet également des réserves quant à former un front uni en Flandre occidentale.

"Il dit qu'il veut faire de l'histoire de Courtrai une histoire de Flandre occidentale. Mais c'était il y a un an et demi et depuis, nous n'avons plus entendu parler de lui à ce sujet. D'ailleurs, Axel Ronse ne critique pas Ostende, qui a également déposé sa candidature. Il ne faut pas voir les autres villes comme des concurrents, mais voir qui a les atouts les plus forts", conclut Dirk De fauw.