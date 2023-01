Le nombre de trains supprimés a battu des records en 2022

En réaction, le porte-parole d'Infrabel, Thomas Baeken, affirme que son employeur était responsable de 17,2% des arrêts partiels ou entiers durant le mois de novembre. En comparaison avec l'année précédente, c'est une augmentation de 3,5%. Mais en 2020, le pourcentage était évalué à presque 20%.

Thomas Baeken assure qu'Infrabel a accumulé du retard dans la maintenance à cause de cures d'économies. Mais il ajoute que ce retard peut être résorbé entre 2025 et 2032. Et il insiste sur le fait que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'a jamais lésiné sur les moyens financiers pour ce qui est de la sécurité des usagers.