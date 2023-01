Plus de 50 000 personnes de plus de 70 ans ont repris le travail en tant que salarié

En 2021, le SPF Finances a recensé 50 230 personnes de plus de 70 ans ayant repris le travail après leur retraite, soit une légère augmentation par rapport à 2019. "Nous constatons des chiffres similaires", déclare Kathelijne Verboomen de la société de services RH Acerta. "1,54 % de tous les calculs de salaire que nous effectuons concernent des personnes de plus de 70 ans. C'est comparable en pourcentage aux 50 000 salariés que le SPF Finances comptabilise sur l'ensemble de la population active (quelque 4 865 000 personnes, ndlr)." Les secteurs tels que l'éducation et la fonction publique ne sont pas inclus dans les chiffres d'Acerta.

Un peu plus de 1,5%, ce n’est évidemment pas une grande tendance sociale. "Elle reste limitée, mais elle est en hausse", indique Kathelijne Verboomen. Elle constate cette augmentation principalement dans les secteurs où les emplois flexibles sont possibles - dans l'hôtellerie ou le commerce de détail, par exemple - et dans les secteurs où la flexibilité est possible (le secteur des soins, le secteur des services, le secteur financier et le secteur des transports, entre autres).