130 vols Ryanair annulés le week-end du Nouvel An

La compagnie irlandaise affirme elle-même qu'il s'agit d'un "petit nombre" des 2 500 vols qu'elle assure au départ et à destination de notre pays les vendredi, samedi et dimanche.

"Tous les clients ont été informés par courrier électronique et par SMS et ont été informés des différentes options possibles : report sur le prochain vol disponible, transfert sur un autre vol ou remboursement intégral", peut-on lire sur le site internet.

On ignore combien de passagers sont concernés par cette action. En début de semaine, le PDG de l'aéroport de Bruxelles South Charleroi avait parlé de 107 vols annulés ce week-end, soit 19 000 passagers affectés.

Les stewards et hôtesses de l'air de Ryanair, basés en Belgique, font grève deux week-ends de suite durantles vacances de Noël : du vendredi 30 décembre au dimanche 1er janvier, et le week-end des 7 et 8 janvier. Les syndicats dénoncent l'attitude de la compagnie aérienne irlandaise qui, selon eux, refuse toujours de payer le salaire minimum légal en Belgique.

En raison de la grève, les 15 avions de Ryanair basés à l'aéroport de Charleroi et pilotés par du personnel basé en Belgique resteront cloués au sol. Des vols à partir de bases étrangères pourraient toutefois avoir lieu.

L'impact pour le deuxième week-end de grève, n'est pas encore connu.