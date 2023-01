Circulation modifiée dans le centre de Bruxelles pour le feu d’artifice du réveillon du Nouvel An

Cette année, il sera tiré depuis la place des Palais à minuit. Le site sera ouvert au public à partir de 23h00. Quatre zones seront réservées aux spectateurs: la place des Palais, la place du Trône, le parc de Bruxelles et la rue Ducale. Elles seront accessibles à pied. Une cinquième zone sera destinée aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Elle se situe sur la Cour d'Arbitrage (angle rue Ducale/place des Palais, côté Palais Royal).

Plusieurs rues seront interdites aux véhicules motorisés. Dès 14h00, la place des Palais. Dès 20h00, la rue Ducale (entre la rue de la Loi et le boulevard du Régent). Dès 21h00, la rue Royale (entre la rue de la Loi et la place Royale), le boulevard du Régent (entre les rues Lambermont et Ducale) ainsi que la rue de la Pépinière (entre la rue du Namur et la place du Trône). Enfin, l'avenue des Arts (entre les rues du Luxembourg et Belliard) ainsi que la rue Montoyer (entre la rue du Commerce et l'avenue des Arts) seront fermées à partir de 23h00.