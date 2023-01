Très ému, Toon Aerts annonce que l'UCI veut le suspendre pendant deux ans après son test positif

En janvier dernier, des traces de métabolite du létrozole, un produit interdit, avaient été retrouvées dans un échantillon prélevé chez Aerts lors d'un contrôle hors compétition. Il affirme ne pas avoir pris le produit intentionnellement et l'UCI confirmerait cela. Raison pour laquelle la suspension ne serait 'que' de deux ans et non de quatre, comme dans le cas d'un usage intentionnel.