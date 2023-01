Un pull de la maison de mode anversoise Essentiel connaît un succès mondial grâce à la série Neflix "Emily in Paris"

Dans cette série, il est question d’une femme d'affaires qui quitte Chicago pour s'installer à Paris et la mode y joue un rôle important.

Dans le premier épisode, Emily porte un pull coloré de la marque anversoise, et il a provoqué une ruée sur les ventes. "Nous avons des demandes d'Asie et d'Amérique pour ce pull", explique la cofondatrice Inge Onsea. "Au départ, nous en avions commandé environ 300, mais ils ont été tous vendus immédiatement. Nous avons mis en ligne 250 autres pièces hier et elles se sont vendues en une heure."

Ce n'est pas la première fois que la marque Essentiel figure au programme. "C'est en fait la deuxième fois que nous présentons un vêtement dans "Emily à Paris". "Lors de la première saison, Emily portait également un pull et un haut, mais ils avaient alors acheté les pièces et nous ne le savions pas", explique Inge Onsea. "C'était une très bonne surprise. Quelqu'un a vu ça et a dit que notre pull apparaissait dans la série. Notre équipe marketing a alors sauté sur l'occasion et a contacté le styliste. Elle a regardé notre lookbook et a ensuite choisi 50 pièces. Et parmi ces pièces, neuf sont maintenant utilisées dans la saison trois. Nous sommes super fiers."

Le succès de ce pull est dû à plusieurs facteurs. "Il était déjà apparu dans la bande-annonce, il y a trois semaines et à présent tout au long du premier épisode", explique encore Inge Onsea. "En outre, il s'agit d'un imprimé très coloré, typique d'Essentiel. Nous sommes connus pour l’utilisation de couleurs vives et pour nos imprimés, ce qui les rend également très reconnaissables. Si ça avait été un pull noir, ça n'aurait peut-être pas eu autant d'effet."