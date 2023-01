Il ne devrait plus y avoir de problèmes de distribution d'eau potable dans le Hageland le soir du Nouvel An

De Watergroep, la société flamande de distribution d’eau a pris des mesures pour qu'il n'y ait plus de problèmes d'approvisionnement dans la région du Hageland (est du Brabant flamand), la veille du Nouvel An. A la Noël, de nombreuses familles n'avaient pas ou presque plus d'eau au robinet. Pour fournir suffisamment d'eau le soir du Nouvel An, les châteaux d'eau, entre autres, sont à nouveau complètement remplis.