La "liste noire" des maisons de repos flamandes soumises à une surveillance accrue s'est fortement allongée

La liste noire où une surveillance renforcée est de mise, concerne des centres de soins résidentiels qui ne peuvent pas se débarrasser de certains manquements et doivent se soumettre à des contrôles supplémentaires. Ils ne disparaitront de la liste noire que lorsqu'ils auront apporté des "améliorations structurelles" suffisantes. Si cela ne se produit pas, ils devront éventuellement fermer leurs portes. Vous pouvez trouver la liste complète ici.

Au cours des derniers mois, un certain nombre de maisons de repos ont été ajoutées à la liste en peu de temps. Actuellement on dénombre 24 centres de soins résidentiels et un groupe de résidences-services sous surveillance renforcée. Au total, il existe quelque 820 centres de soins résidentiels en Flandre.

Pour 6 des 25 institutions, l'Agence des soins et de la santé a annoncé qu'elles allaient perdre leur accréditation. Parmi celles-ci, citons le Park Lane d'Anvers, connu pour être le centre de soins résidentiels le plus cher de Flandre.

L'important manque de personnel est la principale cause des problèmes, estime la députée flamande Lise Vandecasteele (PVDA), qui a analysé les rapports d'inspection. L'Agence flamande des soins et de la santé le confirme.

L'Agence précise toutefois qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions définitives de cette augmentation. En effet, il y a eu une diminution du nombre d'inspections pendant la période du covid.