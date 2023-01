Winterlicht, le festival des lumières d’hiver au domaine de Bokrijk affiche complet (vidéo)

"Winterlicht", le festival des lumières d'hiver qui se déroule au musée en plein air de Bokrijk (province du Limbourg) a rencontré un énorme succès auprès du public, cette année. Au programme, différentes mises en scène lumineuses, sans feux d'artifice ni autres effets sonores tonitruants. Au lieu de cela, les visiteurs s'émerveillent devant des intermèdes féériques dans une ambiance créée uniquement par les lumières, les ombres et la musique. Trois des cinq soirées ont attiré près de 10.000 spectateurs enchantés. Pour faire face à l'affluence, les organisateurs n'ont plus vendu de billets en ligne pour les soirées du jeudi et du vendredi. Le festival se déroulait du 26 au 30 décembre inclus. Ci-dessus regardez le reportage du JT de la VRT (en néerlandais).