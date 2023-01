Les magasins Makro vivent leur dernier jour, mais les rayons sont vides

Tous les clients ont dû quitter le magasin et n'ont pas été autorisés à y retourner. Certains ont abandonné leur chariot. "Un incident s'est produit entre des clients. Avant la fermeture définitive et l’éventuelle faillite, Makro avait organisé une grosse vente de liquidation. Du coup certains articles étaient pratiquement indisponibles. Lorsqu'un client emporte le dernier article, un autre client le veut aussi et des conflits surgissent", explique Erik Dirckx, secrétaire syndical de la BBTK.

Erik Dirckx n'est pas surpris par ces bagarres. "C'est extrêmement regrettable, mais il fallait s'y attendre. Je regrette la façon dont Makro a organisé sa fermeture. Ce n'est pas agréable pour le personnel. Ils voient leur boutique mourir progressivement. Il était prévisible qu’il y ait des disputes pour les derniers articles."

Une dispute a également éclaté mercredi entre un client et le personnel parce que seuls les paiements électroniques étaient autorisés.. Des bouteilles vides et des emballages vidés traînent également dans les allées des magasins.

"Toutes les rayons sont en train de se vider", ajoute Erik Dirckx. "La direction ne se préoccupe pas non plus de ça. Les directeurs des magasins locaux essaient de tout gérer, mais la direction générale ne s'en soucie pas. Nous supposons que nous ouvrirons une dernière fois ce vendredi matin et que nous fermerons à 15 heures. Cependant, cela dépendra de la quantité de marchandises restantes".