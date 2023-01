Les aventures de Pelé, la légende du football, en Belgique (vidéo)

En 1960, Santos retourne en Belgique. Pelé est dans une forme splendide, il marque 5 buts en 3 matchs contre le Standard, Anderlecht et La Gantoise. Mais le match le plus héroïque est celui contre le Beerschot. Plus de 30 000 personnes se pressent au stade du Kiel pour apercevoir Pelé et ses coéquipiers. Certains spectateurs sont même montés sur les poteaux d'éclairage.