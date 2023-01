Les éleveurs menacent d'intenter une action en justice contre le plan azote du gouvernement flamand

Ainsi d'après l'avocat Van Steenbrugge, le gouvernement flamand travaillerait avec des modèles de prévisions et calculerait avec des moyennes. "Les exploitations agricoles ne sont pas évaluées en fonction de leurs émissions réelles. Il s'agit d'estimations. Ce n'est pas juste et cela viole le principe de précaution".

En outre, les efforts déjà consentis par les agriculteurs ne sont pas suffisamment pris en compte, estiment ces derniers. "Il existe de nombreuses exploitations agricoles qui ont déjà fait de nombreux efforts pour réduire considérablement leurs émissions. Ils ont également utilisé des moyens de haute technologie pour y parvenir. Cela n'a pas été pris en compte."

Les agriculteurs estiment également que les émissions de l'industrie ne sont pas suffisamment prises en compte. Toutefois, un nouvel avis de l'Institut de recherche sur la nature et les forêts montre que l'azote provenant de l'agriculture est plus nocif. Mais selon Me Van Steenbrugge, le calcul des émissions d'azote dans le plan azote est erroné. "Il a été calculé de manière arbitraire", dit-il. "Il existe de nombreuses alternatives qui peuvent être installées dans les étables et qui permettent de réduire considérablement les émissions. Nous ne voulons procéder à ces alternatives que si la part des émissions d'azote de toutes les industries est calculée."

Me Van Steenbrugge dénonce la légèreté dont fait preuve, selon lui, le gouvernement flamand avec ce plan. Pour lui, si la Cour constitutionnelle se penchait sur la question le cas serait rapidement tranché. "On ne peut certainement pas avancer des hypothèses erronées pour une mesure qui sonnera le glas d'une grande partie de l'activité agricole", ajoute Me Van Steenbrugge.

Avec l'annonce d'envisager une action en justice, la principale préoccupation de M. Van Steenbrugge est qu'il puisse être à nouveau débattu. "Idéalement, nous aimerions que les experts consultés puissent soumettre leurs documents pour parvenir à un accord beaucoup plus nuancé."