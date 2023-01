Olivier Vandecasteele a pu appeler sa famille depuis sa prison iranienne la veille de Noël

Après avoir déposé une demande via l'ambassadeur de Belgique en Iran, la famille d’Olivier Vandecasteele a reçu un appel téléphonique d'un responsable iranien samedi. Puis Olivier lui-même est apparu sur l’écran. Vingt kilos en moins, une grave infection au pied et vêtu d'un simple T-shirt, malgré les températures glaciales en Iran. Il ne reçoit pas de vêtements plus chauds. Olivier Vandecasteele fait une grève de la faim depuis un mois.

L'entretien devait se dérouler en anglais et ne devait en aucun cas faire allusion au procès en Iran et à la décision de la Cour constitutionnelle belge. Néanmoins, Vandecasteele a pu dire qu'il avait été transporté au tribunal enchaîné par les bras et les jambes en novembre. Il parle lui-même d'un "simulacre de procès", où il a été condamné à 28 ans de prison.

Sous l'influence de ses gardiens, Vandecasteele a acquis la conviction que personne en Belgique ne prêtait attention à son cas, qui traînait depuis dix mois. Sa famille a réussi à lui faire comprendre que c'était le contraire. Le lendemain, le jour de Noël, des dizaines d'autres membres de la famille, amis et sympathisants se sont réunis à Bruxelles pour demander sa libération.