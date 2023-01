Vague de contaminations au Covid en Chine : Frank Vandenbroucke convoque le Risk Management Group (RMG)

"La principale question est en fait de savoir comment les 11 millions de Belges vont se comporter dans les jours et les semaines à venir", ajoute Frank Vandenbroucke. "Il y a beaucoup de grippes qui circulent, beaucoup de RSV (Virus respiratoire syncytial), beaucoup de Covid, et c'est une période festive.

Comment allons-nous nous comporter pour éviter que la grippe, le RSV et le Covid circulent encore plus. Et de rappeler les mesures de base : Lavez-vous les mains, ventilez les pièces, n'allez pas à une fête si vous vous sentez malade et portez un masque."

"Si vous avez plus de 50 ans et n'avez pas encore été vacciné contre la grippe, faites-le, c'est la dernière occasion. De plus, si vous avez plus de 50 ans et que vous n'avez pas encore fait votre rappel, allez à la pharmacie ou chez votre généraliste. Ces mesures, c'est le message principal."