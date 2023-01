27 fauteurs de troubles notoires assignés à résidence à Anvers pour le réveillon du Nouvel An

Incendies, émeutes, vandalisme : cela arrive de plus en plus souvent, la nuit de la Saint-Sylvestre dans les grandes villes. Pour prévenir ce phénomène, le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) a décidé d'imposer une assignation à résidence préventive à 27 notoires fauteurs de troubles, du 31 décembre à 17 heures au 1er janvier à 8 heures, a-t-il annoncé dans la Gazet van Antwerpen et l’information a été confirmée à la VRT.

Les 27 "délinquants multiples" assignés à résidence sont des jeunes garçons et des hommes adultes âgés de 13 à 30 ans. La plupart d'entre eux vivent à Anvers-Nord, Borgerhout, Deurne ou 't Kiel. Ils sont connus de la police pour des infractions liées à des jets de fusées d'artifice, vandalisme et incendies criminels, mais aussi pour des agressions, du harcèlement et des agressions contre la police et les services d'urgence, du trafic de drogue, de la possession d'armes, du harcèlement des riverains et des vols. Plusieurs affaires concernent des personnes qui ont troublé l'ordre public lors des précédentes nuits du Nouvel An et/ou des récents matchs de la Coupe du monde.

La police surveillera de près si les 27 individus respecteront leur assignation à résidence. Les personnes interpellées sur la voie publique peuvent être arrêtées administrativement et risquent une sanction administrative communale (SAC) pouvant aller jusqu'à 350 euros.