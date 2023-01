La VRT a retrouvé dans ses archives une interview de 1964 de Georges Lemaître, le père du Big Bang (vidéo)

Dans l'interview, Georges Lemaître dit qu'il ne comprend pas pourquoi d'autres astronomes, tels que Fred Hoyle, continuent à croire en un "univers immuable". "Cette idée est devenue inacceptable, car certains faits indiquaient une expansion de l'univers", déclare Lemaître. "Il fallait donc accepter un changement, les adversaires devaient concéder, mais ils ont minimisé le changement".

C'est d'ailleurs l'astronome britannique Fred Hoyle qui, le premier, a utilisé l'appellation "big bang" pour se moquer de cette théorie. Mais peu à peu, de plus en plus de scientifiques se sont joints à lui, y compris Albert Einstein. Pourtant, ce n'est qu'en 1965, un an avant la mort de Lemaître, que la théorie du Big Bang a été prouvée par la découverte du rayonnement de fond cosmique.

Lemaître n'a jamais reçu le prix Nobel de physique. Ce n'est qu'en 2018 que la loi de Hubble, qui énonce que les galaxies s'éloignent les unes des autres à une vitesse approximativement proportionnelle à leur distance, a été officiellement rebaptisée loi de Hubble-Lemaître. En fait, Georges Lemaître avait formulé sa théorie dès 1927, deux ans avant l'astronome britannique Edwin Hubble.