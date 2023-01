Prolongation du nucléaire : les négociations avec Engie se poursuivront dans les prochains jours 

Le gouvernement s'est réuni en comité restreint dans la matinée et a donné mandat aux négociateurs de poursuivre les discussions.

En vertu d'une loi de 2003, confirmée en 2015, le parc nucléaire belge doit en principe s'éteindre en 2025. La prolongation des deux réacteurs concernera les hivers 2026-27 et les années qui suivent.

"De nombreuses mesures et de nombreux investissements ont déjà été mis en place pour garantir la sécurité d'approvisionnement d'ici là", assure le gouvernement dans le communiqué.

Pour permettre cette sortie du nucléaire, un Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM) a notamment été mis en place, qui doit compenser la fin partielle de cette source d'énergie. Il repose entre autres sur de nouvelles capacités offertes par des centrales au gaz.

L'accord de principe conclu en juillet entre le gouvernement fédéral et Engie doit faire en sorte que les réacteurs de Tihange 3 et Doel 4 soient opérationnels en octobre-novembre 2026 afin que la sécurité d'approvisionnement énergétique du pays soit garantie à l'entrée de l'hiver 2026-2027, avaient alors expliqué M. De Croo et Mme Van der Straeten.

Une nouvelle société doit voir le jour, dont l'Etat belge et Engie seront actionnaires à parts égales et dans laquelle seront logés les deux réacteurs prolongés. L'exploitant demeure Engie Electrabel mais l'Etat entrera dans le capital de cette structure.

Outre la constitution de cette nouvelle société, d'autres points sont abordés, selon plusieurs médias et des sources proches du dossier, dont celui de la gestion des déchets issus de l'activité nucléaire en Belgique et la lourde facture que devra supporter Engie pour ce faire alors que le gouvernement n'a pas encore déterminé la méthode de stockage qui sera utilisée. Or, il y a peu, Engie a contesté le surcoût de plusieurs milliards d'euros fixé par la Commission des provisions nucléaires.