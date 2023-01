Dès ce 1er janvier, votre facture d’électricité en Flandre dépendra du tarif capacitaire

Pour parvenir aux objectifs climatiques fixés par les autorités, il faudra passer progressivement à des énergies neutres en CO2. L’électricité remplacera ainsi de plus en plus des combustibles fossiles, comme le gaz naturel ou le mazout. Le but est cependant de pouvoir effectuer cette transition sans devoir investir des milliards d’euros dans un réseau électrique plus lourd. Le régulateur flamand de l’énergie VREG a donc cherché des moyens d’encourager les ménages à répartir davantage sur la journée la consommation d’électricité, afin de pouvoir mieux utiliser l’énergie générée par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques.

En calculant différemment les frais de réseau, la VREG espère que les consommateurs utiliseront différemment leurs appareils énergivores, à savoir qu’ils ne les feront plus tourner tous au même moment et plus la nuit. En générant moins de pics de consommation sur le réseau, ils paieront moins de frais de réseaux.

La facture d’énergie se divise en trois parties : les coûts d’énergie, les taxes et les redevances de réseau (les coûts pour la pose et l’entretien du réseau électrique). Jusqu’à présent, le consommateur payait en fonction de sa consommation. Avec le tarif capacitaire, les coûts de réseau dépendront des pics de consommation. Concrètement, la VREG sépare dorénavant en deux parties les frais de réseaux payés par tous les ménages et les professionnels raccordés au réseau basse tension en Flandre.

D’une part, les consommateurs payent ainsi un montant pour les pics créés par leur consommation d’électricité. Ces pics de consommation résultent de l’utilisation simultanée de plusieurs appareils énergivores. Celui qui génère des pics élevés paiera donc plus que celui qui répartit sa consommation. D’autre part, les consommateurs payent une contribution pour la quantité d’électricité qu’ils prélèvent sur le réseau.

Le gestionnaire du réseau déterminera chaque mois les plus grands pics de consommation, sur base desquels le tarif capacitaire de chaque ménage et professionnel sera calculé.