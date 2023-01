Le 1er janvier le plus chaud jamais enregistré en Belgique

Alors que le 31 décembre 2022 restera dans les annales belges comme le plus chaud jamais enregistré depuis1833, avec 16,2°C à Uccle samedi matin, la nuit de Nouvel An a été particulièrement douce et aux petites heures de ce 1er janvier, il faisait déjà 15,2 degrés à Uccle. C’est également un record pour le premier jour de l'an, depuis 1892, a indiqué le météorologue de l'IRM David Dehenauw sur Twitter.