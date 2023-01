Le bateau-bus sur l’Escaut connait un succès croissant : de 105.000 à 775.000 passagers par an

Aqualiner s’est inspiré de la ville néerlandaise portuaire de Rotterdam, qui possède un large réseau de bateaux-bus. "Mais nous avons amélioré la formule ici et l’avons adaptée au goût local. Elle s’est aussi engagée sur la voie écologique. Les bateaux hybrides sont annoncés et nous testons actuellement des bateaux entièrement électriques. N’oubliez pas que les bateaux mis en service au début ont déjà cinq ans. Au mois de mars, nous remplacerons les deux premiers bateaux-bus par des bateaux plus grands, pour pouvoir continuer à satisfaire la demande. Ces deux bateaux utilisent encore du carburant traditionnel, mais sont déjà préparés pour pouvoir passer à l’électricité".

Le Waterbus est souvent associé à une atmosphère de vacances et les passagers regrettent régulièrement de ne pouvoir boire un café à bord. "On nous demande souvent d’installer un coin café à bord des bateaux. Nous y travaillons", confie Thierry Van Steenbergen.

Actuellement la fréquence des bateaux-bus est de 30 minutes, et cela ne changera pas. "Le temps d’attente pourrait être plus court, mais alors il me faut davantage de bateaux, ce qui n’est pas possible pour le moment. Cela fait néanmoins partie de nos projets d’avenir".