Anvers n'interdira pas les feux d'artifice pour éviter des incidents comme au Nouvel An

Alors qu’à Bruxelles, Anvers et Gand les services de secours et la police ont été la cible de jets de feux d’artifice dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, pareils incidents se sont également produits dans des villes de pays voisins. La bourgmestre d’Amsterdam, Femke Halsema, plaidait donc ce dimanche en faveur d’une interdiction de feux d’artifice pour l’ensemble des Pays-Bas.

"La règlementation concernant l‘interdiction de vente de feux d’artifice est différente aux Pays-Bas qu’en Belgique, où une interdiction générale de vente est une question fédérale", précisait encore Johan Vermant. Une interdiction générale de la vente de feux d'artifice raterait probablement son objectif en Belgique, estime encore le porte-parole de Bart De Wever.

"Il y a une offre en ligne de feux d'artifice illégaux et ils sont en vente dans les pays voisins comme la France. Nous voyons également d'autres actes criminels, comme l'agression des riverains et des services d'urgence, le vandalisme du mobilier urbain et des véhicules, les incendies volontaires. Ils ne disparaîtront pas à cause d'une interdiction générale de la vente de feux d'artifice."