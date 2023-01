Hasselt compte plus de 80.000 habitants et pourra élargir son conseil communal dès 2025

Le nombre exact d’habitants inscrits à Hasselt au 1er janvier 2023 ne sera officiel qu’au cours de ce premier mois de l’année. Avant cela, il faut compter le nombre de décès, de déménagements et de naissances dans le chef-lieu provincial. Mais le fait que le nombre d’habitants dépasse les 80.000 permettra à Hasselt d’agrandir légèrement son conseil communal. Ce dernier compte actuellement 41 membres et pourra donc en compter deux de plus, soit 43 membres, dès la prochaine législature communale.

Le dépassement du seuil de 80.000 habitants aura aussi des conséquences pour le ou la bourgmestre et ses échevins. A l’heure actuelle, le bourgmestre Steven Vandeput (N-VA) gagne 121.979,07 euros bruts par an. En raison de l’augmentation du nombre d’habitants, son successeur aura droit dès 2025 à un salaire de 147.045,68 euros bruts par an.

Quant aux échevins, ils verront leur rémunération annuelle brute passer de 91.484,30 euro à 110.284,26 euros.

L’an dernier, Hasselt était la huitième plus grande ville de Flandre, après Saint-Nicolas (Flandre orientale) et avant Courtrai (Flandre occidentale). Chaque année, le nombre d’habitants y augmente en moyenne de 700 personnes, ce qui représente 0,8% du nombre total de Hasseltois et Hasseltoises.