La boulangerie De Weerdt à Saint-Gilles cache des pièces d’or de 500 euros dans ses galettes des rois

Dans la tradition chrétienne, l’Epiphanie célèbre le jour où les Rois mages Melchior, Balthasar et Caspar sont allés rendre visite à l’enfant Jésus né dans une crèche à Bethlehem. Plus de 2.000 ans plus tard, cette tradition est encore bien vivante chez nous, notamment grâce à la galette des rois, en pâte d’amandes, dans laquelle les boulangers cachent une fève. Il peut s’agir d’une véritable fève ou d’une petite statuette qui rappelle l’histoire biblique, voire même d’un sujet sorti tout droit des dessins animés. En porcelaine ou en plastique. Celui ou celle qui trouve la fève est roi ou reine pour un jour et peut porter la couronne de carton doré qui orne la traditionnelle galette.

Comme l’an dernier, le boulanger Luc De Weerdt à Saint-Gilles remplacera cette fois quelques-unes de ses fèves par une pièce d’or. "Ces pièces sont en or de 18 carats et ont une valeur de 500 euros. Il s’agit d’une pièce unique sur laquelle est gravé le logo de notre boulangerie. J’en suis très fier". Il faut dire que cette opportunité fait monter les ventes de galettes des rois en flèche dans la boulangerie saint-gilloise.

L’an dernier, il y a eu une véritable ruée sur les galettes des rois à l’annonce des pièces d’or. "Nous avons vendu 2.500 galettes. Nous sommes à peine parvenus à répondre à la demande. Mais cette année, nous sommes mieux préparés", indiquait Luc De Weerdt à Radio 2. Il créera d’ailleurs le double de chances de découvrir une pièce d’or dans une galette, puisque le boulanger en cachera 4 au lieu de 2 l’an dernier dans ses pâtisseries. "Nous allons donc cuire davantage de galettes. Environ 3.000, je pense".

Luc De Weerdt espère battre ainsi son propre record de l’an dernier. Les heureux clients qui trouveront une pièce d’or pourront choisir ce qu’ils en font. "Si vous en trouvez une, nous vous conseillons de prendre contact avec nous. Si vous nous la ramenez, vous recevrez l’argent. Mais vous pouvez bien entendu aussi la garder, en souvenir".