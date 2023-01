Le Parlement européen lance la procédure de levée d'immunité du Belge Tarabella et de l’Italien Cozzolino

Le principal suspect dans cette affaire est l'ex-eurodéputé italien Pier Antonio Panzeri, fondateur de l'ONG "Fight Impunity". Il est en détention préventive en Belgique, tout comme trois autres protagonistes : l'eurodéputée grecque Eva Kaili et son compagnon Francesco Giorgi, ainsi que Niccolo Figa-Talamanca, responsable de l'ONG "No Peace Without Justice". Ces quatre personnalités ont été inculpées pour "appartenance à une organisation criminelle", "blanchiment d'argent" et "corruption", dans un scandale qui a provoqué une onde de choc au Parlement européen et des tensions entre le Qatar et l'Union européenne.

"Dès le début, le Parlement européen a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider les enquêtes en cours et nous continuerons à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'impunité. Les responsables trouveront ce Parlement du côté de la loi. La corruption ne peut pas payer et nous ferons tout pour la combattre", a déclaré Roberta Metsola. La Maltaise élabore également des propositions de réforme qui seront présentées dans les semaines à venir, prévoyant une révision des règles actuelles et l'amélioration des systèmes internes, notamment en matière de contrôle.