Les passagers sont retournés dans les aéroports régionaux en 2022

A l’aéroport de Deurne (Anvers), ce sont 239.500 passagers qui ont foulé le tarmac, soit 63% de plus qu’au cours de l'année 2021. La fréquentation équivaut à 79% de celle de 2019, avant la pandémie et ses restrictions sur les voyages. Si l'aéroport n'avait pas dû fermer en septembre et octobre pour des travaux, la fréquentation aurait été semblable à celle de 2019, affirme le gestionnaire.

Tout comme à Ostende-Bruges, l'aviation privée et d'affaires a connu une augmentation l’an dernier, de 30%.