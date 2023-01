Un point de contact en ligne pour le personnel médical victime d'agressions

Comme l'ont encore démontré des événements survenus à Bruxelles, Anvers et Gand durant la nuit du Nouvel An (vidéo), les agressions à l'encontre du personnel médical, des ambulanciers et médecins ne sont pas rares. Elles sont même de plus en plus courantes. Selon des chiffres de la police fédérale, 189 procès-verbaux pour coups et blessures à l'encontre du personnel médical ont été recensés au cours des six premiers mois de 2022.

Sur toute l’année 2021, quelque 284 signalements avaient été recensés. La problématique des violences à l'encontre du corps médical s'est aggravée avec la crise sanitaire, souligne Geert Berden, porte-parole du syndicat Union4U.

D'ici la fin du mois de janvier, un point de contact sera lancé sur le site du syndicat des infirmiers et des aides-soignants. "Via le site, les individus ainsi que les structures de soin pourront signaler des agressions. Ils pourront faire le choix de rester anonymes", souligne le porte-parole du syndicat. "De cette façon, nous voulons aussi mieux identifier les faits d'agression à l'échelle du secteur.