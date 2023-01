Un trafic de drogue organisé depuis l'Espagne via des colis postaux démantelé en Flandre

Selon les autorités, les responsables de ce trafic international sont d'origine chinoise. Lors de perquisitions menées le 7 décembre à Louvain, Overijse, Drongen, Nazareth, Alost, Gand, Courtrai et Bruxelles, la police a saisi 20 kilos de haschich, 11 kilos de cannabis, plus de 40.000 euros en cash, des montres et bijoux de luxe ainsi que deux voitures. "Les enquêteurs ont également saisi des armes à feu détenues illégalement", ajoute la police.

C'est lors de ces perquisitions que sept suspects ont été appréhendés. Quatre d'entre eux ont depuis été placés sous mandat d'arrêt. Trois suspects ont été relâchés sous conditions.

Fin décembre, deux responsables présumés du trafic ont été arrêtés en République tchèque. L'un des deux a déjà été livré à la Belgique fin décembre et l'autre le sera prochainement. "La bande pourrait avoir envoyé plus de 400 paquets, pour un total de plus de quatre tonnes de drogues", précisent les enquêteurs.