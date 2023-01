Après une légère reprise en 2021, le nombre de naissances continue à baisser en Flandre

Le nombre de naissances à l’hôpital a diminué dans toutes les provinces flamandes l’an dernier et se rapproche du total de naissances enregistrées dans les hôpitaux de Flandre en 2020.

La baisse est la plus significative en Flandre orientale (-5,6%) et en province anversoise (-4,5%). Dans le Brabant flamand et en Flandre occidentale, la diminution est plus limitée (respectivement -2,5 et -2%). Dans le Limbourg, il y a eu 1,3% de naissances en moins.