Beaucoup de touristes mais peu d’hommes d’affaires: les hôtels anversois n’ont pas encore retrouvé leur clientèle d’avant le Covid

L’an dernier, les hôtels anversois ont affiché un taux d’occupation de leurs lits de 64,5%. C’est nettement moins que les 72% d’occupation en 2019, avant l’arrivée de l’épidémie de coronavirus, indique l’Antwerp Hotel Association (AHA). En décembre dernier, 61,3% des lits étaient occupés, contre 67,5% en décembre 2019.

"Les vacances de Noël et le mois de décembre en général ont été excellents", estime Els Da Silva de l’Antwerp Hotel Association. "Les week-ends affichaient pratiquement complets, grâce aux dimanches de shopping. Les touristes reviennent donc volontiers à Anvers. Mais notre clientèle d’affaires, qui vient avant tout en semaine, n’est pas encore revenue. En semaine, nous avons donc encore un taux d’occupation plus bas, alors que le week-end c’est de nouveau parfait".

Les touristes viennent avant tout encore des pays voisins de la Belgique. "Les Néerlandais sont les plus nombreux, de loin, suivis par les Allemands et les Français. Nous voyons aussi arriver des Italiens, des Espagnols, des Luxembourgeois et des Suisses. Les Américains et les Canadiens commencent aussi à revenir à Anvers, mais nous avons très peu de touristes d’Asie", précise Els Da Silva.