L’épidémie de grippe se confirme, l’hôpital universitaire de Louvain reporte les soins non urgents

Une enquête menée par VRT NWS auprès des hôpitaux révèle qu’ils ont de plus en plus d’admissions. Ce ne sont pas que des patients grippés, mais aussi des gens souffrant d’infections des voies respiratoires, comme le coronavirus et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Les différents virus qui circulent actuellement n’affectent pas seulement les patients, mais aussi le personnel soignant. A l’hôpital universitaire de Louvain, qui manque de personnel de façon structurelle, les soins qui ne sont pas urgents doivent donc être reportés. Pour l’instant, seuls 70% des lits peuvent en effet être alloués à des patients.

"En décembre, il y avait avant tout beaucoup de patients en pédiatrie, en raison d’un pic de contaminations au virus respiratoire syncytial. Mais depuis les vacances de Noël, on voit aussi arriver des personnes plus âgées avec des infections des voies respiratoires, dont notamment beaucoup de cas de grippe. Nous nous attendons à une lourde saison de grippe. Combiné à de nombreuses absences pour maladie de membres du personnel, cela fait énormément monter la pression de travail", expliquait Gert Van Assche, médecin en chef de l’UZ Leuven.