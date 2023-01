La facture annuelle d’eau potable augmente de 43 euros en raison de l’inflation et du réchauffement climatique

De Watergroep, le plus grand fournisseur d’eau du robinet en Flandre, annonce une augmentation de 14,2% de son tarif pour l’eau potable, indique ce mercredi le quotidien Het Belang van Limburg. Cette hausse est plus élevée que les années précédentes. Un ménage moyen peut ainsi s’attendre à voir sa facture annuelle d’eau augmenter de 43 euros environ par rapport à l’an passé (cela comprend la hausse des prix de production et d’approvisionnement en eau mais aussi celle de l’évacuation et l’épuration des eaux usées). Et l’augmentation des tarifs devrait se poursuivre les prochaines années. En cause, l’inflation élevée et des investissements supplémentaires réalisés par De Watergroep à la suite du changement climatique.