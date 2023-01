Procès des attentats de 2016 : suspension d'audience dans l’attente de précisions sur les fouilles à nu des accusés

La présidente de la cour d’assises, Laurence Massart (photo principale), a indiqué ce mercredi que les accusés Mohamed Abrini, Osama Krayem, Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayinga Muhirwa ont refusé de quitter leur cellule. Salah Abdeslam et Ali El Haddad Asufi sont allés jusqu'à la salle de fouille, mais ont renoncé à venir lorsqu'on leur a demandé de se dévêtir le bas du corps. Smaïl et Ibrahim Farisi, qui comparaissent libres, étaient donc les seuls accusés présents à l’audience de ce mercredi.

Apprenant que le responsable de la Direction de la Protection (DAP) de la police fédérale, dont elle avait demandé l'audition concernant l'application ou non de fouilles à nu systématiques, avait ignoré ses questions et s'était référé à une directive ministérielle datant du 2 janvier, Laurence Massart a demandé ce que le commissaire général de la police fédérale, Marc De Mesmaeker, vienne témoigner et a suspendu l'audience une première fois, le temps de faire venir le témoin.