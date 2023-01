En Hesbaye, les fruiticulteurs sont à la recherche de nouvelles variétés et cultures

La criée de fruits et légumes Belorta à Borgloon, dans le Limbourg, a réalisé en 2022 un chiffre d’affaires de 124 millions d’euros. Et pourtant le secteur fruitier dans la région de la Hesbaye a traversé une année difficile. C’est avant tout la culture des pommes qui souffre de la concurrence internationale et de la guerre en Ukraine. Belorta encourage donc les arboriculteurs fruitiers à se tourner vers d’autres variétés de fruits ou de nouvelles cultures.