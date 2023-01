La cyberattaque qui a frappé Anvers en décembre aura un énorme impact financier

L'impact financier lié à la cyberattaque qui a touché Anvers dans la nuit du 5 au 6 décembre menace d'être plus important que celui de la pandémie de coronavirus et de la crise de l'accueil des réfugiés ukrainiens. C’est ce qu’a indiqué ce jeudi la ville portuaire, confirmant une information publiée un peu plus tôt par le quotidien Gazet van Antwerpen. Outre les nombreux revenus perdus le mois dernier, la majeure partie du budget communal devrait être allouée à la réouverture des systèmes informatiques et à leur sécurisation.