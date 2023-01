La distribution d'eau perturbée dans quelques localités du Brabant flamand

Depuis mercredi soir, la distribution d'eau est perturbée dans plusieurs localités de l'ouest du Brabant flamand, confirme sur son site internet De Watergroep, l'une des principales compagnies d'eau en Flandre. Des interruptions ou des problèmes de pression interviennent à Dilbeek, Leeuw-Saint-Pierre et Lennik. L’eau y est parfois aussi blanchâtre. De Watergroep et la compagnie des eaux Farys tentent de résorber les problèmes aussi rapidement que possible.