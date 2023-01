La saison du rhume des foins commence plus tôt en raison d'un hiver doux

La douceur des températures ces dernières semaines a déclenché bien plus tôt la saison du rhume des foins, rapporte ce jeudi la plateforme de météo en ligne Meteovista. La floraison des premiers aulnes et noisetiers a commencé et l'Institut de santé publique Sciensano constate une hausse significative du nombre de grains de pollen par mètre cube.