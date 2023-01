Le couple royal belge aux funérailles de Benoît XVI à Rome

Benoît XVI n’étant plus chef d’Etat de la Cité du Vatican, depuis sa renonciation en 2013, seules des délégations officielles d’Italie et d’Allemagne (le pays natal de Ratzinger) étaient présentes aux funérailles. Le président italien Sergio Mattarella et son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier menaient ces délégations. La Première ministre italienne Giorgia Meloni et le chancelier allemand Olaf Scholz étaient également présents, ce qui a nécessité un important dispositif de sécurité.

Des personnalités politiques et des représentants de familles royales - de pays catholiques avant tout - assistaient également aux funérailles, à titre personnel. C’était le cas du président polonais Andrzej Duda, du président portugais Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa et de la présidente hongroise Katalin Novak.