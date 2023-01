Plus de 550 interventions médicales maintenant autorisées en hospitalisation de jour

Pour toute une série d'opérations médicales - comme le placement d'une prothèse du genou ou de la hanche, ou encore une opération de la vésicule biliaire ou de l'appendice - les patients ne sont dorénavant plus obligés de passer la nuit à l'hôpital, selon de nouvelles règles d'application dans les hôpitaux de jour. Celles-ci n'ont toutefois pas un aspect contraignant. Les patients qui, notamment en raison de leur âge ou d'éventuelles comorbidités, ont besoin d'une hospitalisation traditionnelle peuvent toujours y recourir, en concertation avec leur médecin.

L'hospitalisation de jour a l'avantage pour les patients de les éloigner de chez eux moins longtemps. De plus, une convalescence à domicile se déroule généralement mieux qu'à l'hôpital. Le risque d'y contracter une infection nosocomiale y est logiquement plus faible. La différence de coût entre une hospitalisation de jour et un séjour plus long à l’hôpital n’est pas négligeable non plus.

Les hôpitaux privilégient aussi autant que possible les hospitalisations de jour. Celles-ci leur permettent notamment de mieux faire face à la pénurie de personnel hospitalier, précisait Johan van Loon, président de l'UZ Louvain.