Un bébé retrouvé mort à Bruges était vivant à la naissance, sa mère soupçonnée d’infanticide

Le corps sans vie du nourrisson a été retrouvé mardi soir dans le quartier de logements sociaux Blauwe Poort (photos) à Bruges. La mère de la victime a été arrêtée après cette découverte et est soupçonnée d'infanticide, ainsi que de négligence coupable. Dans un premier temps, elle n'a pas comparu devant le juge d'instruction, tant qu’il n’était pas clair qu’il s’agit d'un crime.

Entretemps, les premiers résultats de l'autopsie ont révélé que le bébé était bel et bien vivant à la naissance. Il ne s'agit donc pas d'un enfant mort-né. Une enquête plus approfondie sera effectuée pour connaître les circonstances exactes du décès de l'enfant. La mère du bébé était interrogée ce jeudi par la police et sera ensuite déférée devant un juge d'instruction.