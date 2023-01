En 2022, la consommation d'électricité a diminué de 3,3% dans le pays

Pour l'éolien en mer, le mois de février a été très venteux et a permis d'atteindre un nouveau record de 1.003 GWh produits en un mois. La production totale de l'année est toutefois légèrement inférieure à celle de 2021 (-2%). Enfin, pour l'éolien terrestre, un nouveau record a été battu avec 677 GWh produits en février, détaille le gestionnaire du réseau haute tension.

L'an dernier, le nucléaire, dont la disponibilité a encore été grande malgré la fermeture définitive de la centrale Doel 3 fin septembre 2022, est resté la première source d'électricité en Belgique avec 47,3% du mix électrique (contre 52,2% en 2021). Le nucléaire est suivi par le gaz (26,9% contre 24,7% en 2021). Les échanges internationaux et les exportations continuent d'être élevés. Cette tendance se confirme et la Belgique devient de plus en plus souvent un exportateur net (6,6 TWh d'exportations nettes en 2022), précise encore Elia.