Il y a eu près de 8% de demandeurs d’emploi en moins en Flandre l’an dernier

C'est en 2014 que ce nombre a été le plus élevé, avec plus de 251.000 chercheurs d'emploi. Le Forem - qui aide les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’un travail - a pour sa part annoncé ce vendredi que sur l'ensemble de l'année 2022, la Wallonie a compté en moyenne 205.952 demandeurs d'emploi inoccupés, ce qui représente une hausse de 2,2% par rapport à 2021.

L'année 2022 a été contrastée au sud du pays entre, d'une part, une importante diminution des demandeurs d'emploi bénéficiant d'allocations de chômage (6.881 personnes de moins par rapport à 2021) et, d'autre part, une forte augmentation du nombre de jeunes en stage d'insertion (5.174 personnes de plus) et de demandeurs d'emploi inscrits librement (9.958 personnes de plus suite à une modification administrative).