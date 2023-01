Pont de Buda endommagé : la navigation rétablie sur le canal entre Bruxelles et Anvers

La péniche avait heurté le pont de Buda, en position basse, provoquant l'impossibilité pour le pont de se lever et donc l'interruption du trafic fluvial et routier à cet endroit. Le tablier du pont (la partie de l’infrastructure qui peut se lever) endommagé a été retiré. Il sera acheminé par barge jusqu'aux ateliers de l'entreprise Hye, dans les environs d'Anvers, pour y être examiné et réparé.

En raison de l'enlèvement du tablier, la circulation routière reste impossible sur le pont. La circulation fluviale est par contre rétablie. Le Port de Bruxelles évalue les possibilités de mettre un service à disposition des piétons et cyclistes pour permettre une traversée du canal à cet endroit ou dans les environs proches.