A Turnhout, police et urgentistes mettent en garde contre des bonbons au cannabis

Les services d’urgence ont dû venir en aide cette semaine à Turnhout à un jeune homme qui se trouvait dans un état de psychose grave. Il avait ingéré un, voire plusieurs bonbons contenant du cannabis. La police et les urgentistes lancent donc une mise en garde à l’ensemble de la population.

Les dangereux bonbons sont de couleurs vives et ont la forme d’un vers, un peu comme certains bonbons acidulés vendus dans le commerce. Mais ils n’ont rien à voir avec ces bonbons sucrés, mettent en garde les spécialistes. Ils contiennent en effet du THC (tétrahydrocannabinol), la principale molécule active du cannabis, en haute concentration. L’effet d’un seul de ces bonbons est nettement supérieur à un joint, souligne la police. En plus, les symptômes ou sensations se manifestent nettement plus tard que lorsque le cannabis est fumé. Ce qui rend ces bonbons très dangereux.

L’effet d’un bonbon ne se fera sentir qu’une heure ou une heure et demie après l’avoir mangé. Le risque est donc grand que la personne qui l’a consommé en prenne un ou plusieurs autres parce qu’il n’a pas immédiatement l’effet escompté. Avec des conséquences qui peuvent être désastreuses, pour la santé physique et mentale.

Les médecins signalent que la consommation de pareils bonbons au THC peut entrainer un état psychotique grave, avec une perte de contact avec la réalité, des peurs, des hallucinations, des idées délirantes, des troubles de la pensée et du comportement, comme par exemple une agressivité incontrôlée.

La police "part du principe que ces bonbons ne sont pas en vente dans les supermarchés, les magasins de journaux ni les magasins de sucreries. Ce qui peut être rassurant", indique son communiqué sur les réseaux sociaux.