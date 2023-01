Nafi Thiam et Remco Evenepoel à nouveau élus Sportive et Sportif de l'année

Nafissatou Thiam (photo) a décroché son quatrième titre de Sportive de l'année après son deuxième titre mondial et deuxième sacre européen en heptathlon. Elle a été préférée à la coureuse cycliste Lotte Kopecky, double championne du monde sur piste, et à la vice-championne de patinage artistique Loena Hendrickx.

Thiam, considérée par beaucoup comme la plus grande étoile de l'histoire de l'athlétisme féminin en Belgique, a été sacrée en un mois de temps cet été championne du monde à Eugene et championne d'Europe à Munich de l'heptathlon. La Namuroise de 28 ans a confirmé de manière éclatante son second titre olympique glané à Tokyo en 2021. Thiam a totalisé 6.947 points au bout des sept épreuves le 19 juillet aux Mondiaux américains, son second meilleur total en carrière, derrière ses 7.013 points de Götzis en 2017, et le plus élevé dans un grand championnat. Elle a ainsi retrouvé un titre qu'elle avait dû céder en 2019 à Doha à l'Anglaise Katarina Johnson-Thompson.

Un mois plus tard, 18 août en Bavière, elle trouva encore l'énergie pour gagner avec 6.628 points malgré une seconde journée de compétition difficile. De quoi présenter désormais un palmarès riche de deux titres mondiaux et continentaux qui s'ajoutent aux deux médailles d'or olympiques. Elle est la seule athlète belge à avoir été championne du monde en plein air et à avoir remporté deux titres olympiques. Grâce à ses performances, Thiam figurait cette année parmi les trois finalistes pour le titre d'athlète européenne de l'année. Il est finalement revenu à la coureuse néerlandaise Femke Bol.