Près de 622 millions d'euros "dorment" sur des comptes en Belgique

Un compte est dit "dormant" lorsqu'aucune opération n'y a été effectuée pendant 5 ans ou qu'un client (ou un ayant droit, dans le cas d’une succession) n'a pas été en contact avec sa banque depuis 5 ans. Il s’agit par exemple de comptes que des grands-parents ont ouverts pour leurs petits-enfants, sans les avoir mis au courant.

Au début de l’an dernier, 575 millions d'euros étaient considérés comme endormis. Entretemps, 3.979 personnes ont demandé un remboursement, pour un total de 10 millions d'euros.

Les montants qui se trouvent sur ces comptes dormants sont transférés à la Caisse de dépôts et consignations, en attendant que les propriétaires se manifestent. Si au bout de 30 ans personne ne s'est manifesté, un avoir dormant aboutit dans les caisses de l'Etat.

Il est possible de vérifier sa situation via myminfin.be. Les avoirs peuvent aussi être récupérés de façon numérique, via l’application e-DEPO.