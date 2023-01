Ryanair : 150 vols annulés à Charleroi, le personnel lance un ultimatum à la direction

Une deuxième série de grèves du personnel de cabine de Ryanair basé en Belgique a débuté ce samedi et entraînera la suppression de 152 vols vers et depuis l'aéroport de Charleroi durant ce week-end. Les 15 avions de la compagnie aérienne établis à Charleroi restent en effet cloués au sol samedi et dimanche, indique le syndicat CNE. Au cours d’une assemblée organisée ce samedi à Charleroi, le personnel de cabine a cependant décidé de suspendre, dès la fin du week-end et jusqu'à fin janvier, son mouvement de grève, pour permettre à la direction "de revenir avec une proposition". Un ultimatum.