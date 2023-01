Un adolescent s’échappe deux fois en 48h du centre de détention pour mineurs à Everberg

La bourgmestre de Kortenberg, Alexandra Thienpont, ne comprend pas comment l’adolescent est parvenu à s’échapper une deuxième fois par la même voie - à sortir du bâtiment et atteindre le grillage - en moins de deux jours de temps. "Jeudi matin, le jeune homme avait menacé le personnel du centre de détention avec un couteau et était parvenu à s’échapper de l’enceinte du centre fermé via un poteau d’éclairage". La police avait organisé des recherches avec un hélicoptère et des chiens pisteurs. Ces derniers avaient cependant perdu sa trace dans un petit bois situé non loin du centre De Grubbe.

Le signalement du fugitif avait été envoyé à toutes les polices du pays, qui avaient finalement retrouvé l’adolescent à Gand (Flandre orientale) dans la nuit de jeudi à vendredi. Il avait été ramené à l’institution fermée d’Everberg.

Entretemps, le poteau d’éclairage avait été entouré d’un câblage en lames de rasoir, mais cela n’a pas empêché le jeune de reprendre la fuite ce samedi matin peu avant 10h en escaladant le haut grillage du centre via le poteau d’éclairage. "L’adolescent est donc sans doute blessé", précise Alexandra Thienpont.